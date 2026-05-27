<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಬೈಜುಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬೈಜು ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಗಪುರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಎಂದು ರವೀಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಆದೇಶವು ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಎದುರಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎದುರು ಶರಣಾಗಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 90 ಸಾವಿರ ಸಿಂಗಪುರ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕು, ಸಿಂಗಪುರದ ಬೀಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಕೊ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ ತಾವು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಕತಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತಂದಿತ್ತು. ಈ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೈಜುಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಸಿಂಗಪುರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವು 'ವಂಚನೆ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ' ಎಂದು ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>