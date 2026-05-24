ಸಿಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಗತಿ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಲಯವು ಶೇ 7ರಿಂದ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>'ಹೆಚ್ಚಿದ ಇಂಧನ ದರ, ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ವಲಯವು ಅಲ್ಪಾವಧಿವರೆಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ' ಎಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಅತುಲ್ ಡಿ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸದೃಢ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಲಯವು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಋತು ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೀರಜ್ ಅಖೌರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಅಂಬುಜಾ ಸಿಮೆಂಟ್, ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್, ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನುವೊಕೊ ವಿಸ್ಟಾಸ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವ ಅಂದಾಜಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಆದಿತ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಸಮೂಹದ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ₹8 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಭಾರತ್ ₹3,200ರಿಂದ ₹3,400 ಕೋಟಿ, ಅಂಬುಜಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ₹6,500 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿವೆ. </p>