ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಗದೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಗದೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹರಡಿರುವ ವದಂತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರ, ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವನ್ನು 'ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು' ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದು, ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೋರಿದೆ.