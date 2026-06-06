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ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೊಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಗಾತ್ರ: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ, ಕಾರಣ ಏನು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 13:15 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 13:20 IST
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Edible oilcooking oil

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