ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೊಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಗಾತ್ರ: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ, ಕಾರಣ ಏನು?

<p> <strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಿಶ್ಚಿತ ಗಾತ್ರದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಕರು ಹಾಗೂ ಆಮದು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶನಿವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ದರವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.ದನದ ಮಾಂಸದ ಖಾದ್ಯ ನೀಡಿದ್ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದ್: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಪತ್ತೆ. <p>ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಲು ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳನ್ನು ಅಸಹಜ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಭದಾಯಕ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p><h2>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು</h2><ul><li><p>200 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ನಿಂದ 20 ಲೀಟರ್ವರೆಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು 9 ನಿಶ್ಚಿತ ಗಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ.</p></li><li><p>ಈ ನಿಯಮ ದೇಶಿಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ. ಸೋಯಾಬೀನ್, ತಾಳೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.</p></li><li><p>ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪೊಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಕಾಶ</p></li><li><p>ಪರಿಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುವಿನ ವಿವರವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ತೂಕವನ್ನು ಸಹ ನಮೂದಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ರಮವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು 200 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ಭಾರತದ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ವಲಯದ ಸುಮಾರು ಶೇ 90 ರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉದ್ಯಮ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p></li></ul><p><em><strong>(ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ)</strong></em></p>.ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>