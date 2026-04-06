ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಅಬಾಧಿತ: ಕೇಂದ್ರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ' ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪಿಡಿಎಸ್) ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಿರುವ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಗೋಧಿಯ ದಾಸ್ತಾನು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಮರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂತರ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನುಪಮ್ ಮಿಶ್ರಾ, 'ದೇಶದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರವು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ಹಾಗೂ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲಾಖೆಯು 40 ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯ ವಿವರವನ್ನು ದೇಶದ 528 ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಗ್ರಹ 28 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಇದೆ. 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈರುಳ್ಳಿ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. 'ಹೀಗಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>