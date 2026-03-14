ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಮದು ಚುರುಕು

ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚುರುಕು ನೀಡಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವು ಅನಿಲ ಆಮದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಯೂರಿಯಾ ಆಮದಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವು ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 13.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಭಾಗವು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಯೂರಿಯಾ. ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೇ. ಇದನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 3.1 ಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ 1 ಕೋಟಿ ಟನ್ನಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಅಗತ್ಯ ಬಹಳ ಇದೆ. ಭಾರತವು ಡಿಎಪಿ ಹಾಗೂ ಎನ್ಪಿಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನೂ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಡಿಎಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಜೊತೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಡಿಎಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.

ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ ಹಾಗೂ ಎನ್ಪಿಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರವು ಮೊರಕ್ಕೊ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಹೋಪ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 13ರ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು 62 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ದಾಸ್ತಾನು ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಂಗ್ರಹದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಹೆಚ್ಚು. ಡಿಎಪಿ ಸಂಗ್ರಹವು 25 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ, ಎನ್ಪಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು 56 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಇದೆ.

'ಮೇ 15ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ. 652 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಅನ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.