ನವದೆಹಲಿ: ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಜಾಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ನೀಡಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಘಟಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ 20ರಷ್ಟನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಶೇ 30ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಮನೆಗಳಿಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆಯು ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣಾ (ಸಿಜಿಡಿ) ಜಾಲ ಇರುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಪಿಎನ್ಜಿ ಬಳಕೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪಿಎನ್ಜಿ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಭಾವಿತ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ/ಲೀಸ್ ಶುಲ್ಕ ತಗ್ಗಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು, 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಖಾಲಿಯಾದ ವರದಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಟ್ಟ ಕಳವಳಕಾರಿ ಆಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.