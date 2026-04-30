ನವದೆಹಲಿ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳೆರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಎರಡೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪಿಎನ್ಜಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಬಾರದು, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

'ಎಷ್ಟು ಜನರ ಬಳಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದುವರೆಗೆ, ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವ 43 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ' ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.