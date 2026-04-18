100 ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಟನ್‌ ಕಾಫಿ ವಹಿವಾಟು

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಹೊಸಪೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ‘ಬಿಳಿಗಿರಿ ಸೋಲಿಗರ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪೆನಿ’ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>2020 ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಸೋಲಿಗರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪೆನಿಯು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ 600 ರಿಂದ 700 ಸೋಲಿಗ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಹಾವಳಿ, ಬೆಳೆಗಾರರ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 20 ಟನ್ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಮಾಣ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ 100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕಾಫಿ ತಯಾರಕ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲು (ಡಿವಿಡೆಂಟ್) ಸಹಿತ ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಳಿಗಿರಿ ಸೋಲಿಗರ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪೆನಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಜೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಂಪೆನಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ: ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ಪೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಒಗ್ಗದಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ, ಮೆಣಸು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಸೋಲಿಗರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತೆರೆದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದ ಕಾಫಿ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ₹ 1.64 ಕೋಟಿ ಸಹಾಯಧನ ದೊರೆಯಿತು. ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಬೀಜಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಶೇಖರಣೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜ್ಞಾನ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಣಾಮ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಳೆದ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 10 ಆದಿವಾಸಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಸೋಲಿಗರ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪೆನಿ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಜೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ: ಸಾವಯವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ‘ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣ’ ಪತ್ರ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾವಯವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಲಾಭದ ಬಹುಪಾಲು ಸೋಲಿಗರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-37-1295372554</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>