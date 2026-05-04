ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಚೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರವನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹ 993 ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲಭ್ಯತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತರಕಾರಿ ಸಹಿತ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಲಭ್ಯತೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತೊರೆಯಲಾಗದೆ, ಮುಂದೆ ನಡೆಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಅಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮ ಮುಚ್ಚಿದರೂ, ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲವತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹ 100ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ₹ 993 ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ₹ 111, ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ₹49, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ₹ 203 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮೇನಲ್ಲಿ ₹ 993 ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತಿನಿಸುಗಳ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ತಲಾ ಆದಾಯ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ತಿನಿಸುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂದ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ.</p>.<p>ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪದೇಪದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಸಂಬಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇ 18ರಿಂದ ಶೇ 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ನಂದ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದೊಂದು ಸಂಚಾರಿ ವಾಹನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರ, ಸಂಜೆ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ದಿನಪೂರ್ತಿ ದುಡಿದರೆ ₹ 4,000 ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹ 3,250 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ, ಇಬ್ಬರ ದಿನಗೂಲಿ ₹ 800 ಕಳೆದರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಗಾಸು ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಡಿಕೊಂಡರು ಬೀದಿಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪರಮೇಶ್.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಲದ ಕಂತು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಪಿಗ್ಮಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು, ಬೇಸಗೆ ರಜೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವಾದ ಸೌದೆ, ಮರದ ಹೊಟ್ಟು ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೌದೆಯ ದರವೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೌದೆಯ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು.</p>.<p>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ನಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಬಸವರಾಜು, ಅವಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿ, ಮಹದೇವ್ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿಪುರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ ಎಂ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-37-1585413404</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>