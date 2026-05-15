ರಬ್ಬರ್ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

<p>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2020ರವರೆಗೆ 2,799 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2013ರಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಧಾರಣೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹250ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ರಬ್ಬರ್ ತೋಟಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಲೆ ₹100ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಕೂಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವರು ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಕೆಲ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 900 ಹೆಕ್ಟೇರ್ (2259 ಎಕರೆ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 700 ರೈತರು ರಬ್ಬರ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಬ್ಬರ್ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ ರಬ್ಬರ್ಗೆ ₹216ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರುಮುಖವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಬ್ಬರ್ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ವಿ. ವಿಜಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 15 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆ 8ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹40 ಸಾವಿರ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಲವರು ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ರಬ್ಬರ್ ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-126-1915394846</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>