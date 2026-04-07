‘ಜ್ಯೋತಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ₹2.1 ಕೋಟಿ ಲಾಭ’

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಯಕ್ಸಂಬಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶಗಳ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ 2025-26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹2.1 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜೊಲ್ಲೆ ಸಮೂಹದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸವಪ್ರಸಾದ ಜೊಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಜ್ಯೋತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು 52,426 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ₹2.79 ಕೋಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿದೆ. ₹13.21 ಕೋಟಿ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳಿದ್ದು, ₹424.67 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'₹254.25 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳಿದ್ದು, ₹136.96 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ₹440.68 ಕೋಟಿ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ. ₹726.44 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ದಾಖ ಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 82 ಶಾಖೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾರೂಗೇರಿ, ಅಥಣಿ, ಜಾಗನೂರ, ಚುಂಚನೂರ, ಎಲಿಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ, ಖನದಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರುಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾದ ಜೊಲ್ಲೆ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬು ರಾವ ಮಾಳಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೇಟಕರ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಗದೀಶ ಹಿಂಗ್ಲಜೆ, ಜಗದೀಶ ಜಾಧವ, ರಾವಸಾಬ ಬಾಕಳೆ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ, ಬಾಳಸಾಬ ಶಿಂಧೆ, ಸವಿತಾ ಉಂದುರೆ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಆನಂದ ಗಿಡ್ಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಭಾತ, ಅಮೃತ ಖೋತ, ಪ್ರದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಶಿರೋಳ, ತಾನಾಜಿ ಶಿಂಧೆ, ಸಂತೋಷ ಪೂಜಾರಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>