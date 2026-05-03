ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಚೀನಾದವರ ಷೇರುಪಾಲು ಶೇ 10ರವರೆಗೆ ಇರುವ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು 'ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ'ಯ (ಫೆಮಾ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಚೀನಾ ಅಥವಾ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನವರ ಹೂಡಿಕೆ ಶೇ 10ರವರೆಗೆ ಇರುವ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಫ್ಡಿಐ ಅವಕಾಶ ಇರುವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಚೀನಾ ಅಥವಾ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರುವ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿಐ: ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 100ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ (ಎಫ್ಡಿಐ) ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಶನಿವಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ (ಎಲ್ಐಸಿ) ಪಾಲಿಗೆ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಮಿತಿ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>