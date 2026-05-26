<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ (ಸಿಎನ್ಜಿ) ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ₹2 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವು ಮಂಗಳವಾರದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ವಾರದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಸಿಎನ್ಜಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹6ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತಾಗಿದೆ.</p><p>ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ದರ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹83.09 ಆಗಿದೆ. </p><p>ಮೇ 15ರ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಸಿಎನ್ಜಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ 14ರಂದು ₹2, 18ರಂದು ₹1, 23ರಂದು ₹1 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>.ಸಿಎನ್ಜಿ ದರ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ₹1 ಹೆಚ್ಚಳ.ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ₹1 ಏರಿಕೆ: ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಏರಿಕೆ\n