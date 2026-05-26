ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಮೇ 2026
ಸಿಎನ್‌ಜಿ ದರ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ₹2 ಏರಿಕೆ: ಎರಡು ವಾರದೊಳಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹6 ಹೆಚ್ಚಳ

ಪಿಟಿಐ
Published : 26 ಮೇ 2026, 3:06 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
 ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ (ಸಿಎನ್‌ಜಿ) ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ₹2 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವು ಮಂಗಳವಾರದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹6ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ
ಎರಡು ವಾರದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹6ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮೇ 15ರ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ 14ರಂದು ₹2, 18ರಂದು ₹1, 23ರಂದು ₹1 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
₹83.09
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ದರ (ಕೆ.ಜಿಗೆ)
₹6
ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಏರಿಕೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
CNG FuelCNGPrice hike
