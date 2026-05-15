<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್(ಸಿಎನ್ಜಿ) ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ದರ ₹2 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ದರ (ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ) ₹2 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ₹77.09 ಗಳಿಂದ ₹79.09ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p> .<p>ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಜಿಎಲ್) ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹2 ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ₹84 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ</strong></p><p>ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯು ಸಿಎನ್ಜಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. </p>.<p>ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಂದಿನಿನಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹3 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </p> <p><strong>ಆಧಾರ:</strong> ಎನ್ಡಿಟಿವಿ </p>