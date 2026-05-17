<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹1 ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಮೂಲಕ ಸಿಎನ್ಜಿ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹80.09 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್(ಐಜಿಎಲ್) ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಗುರುವಾರವಷ್ಟೇ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹2 ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಆದರೂ, ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p><p>'ಐಜಿಎಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ(ಜಿಎ) ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಿಎನ್ಜಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹1 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಐಜಿಎಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>'ಸಿಎನ್ಜಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ'ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರವೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ 45 ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>