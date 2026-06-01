ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಕಾಫಿ ಡೇ ಗ್ಲೋಬಲ್

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಡೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭವಾಗಿ (ಪಿಎಟಿ) ₹14 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನ ಶೇ 5.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾ ಗಿದ್ದು, ₹1,094 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಸಿಡಿಇಎಲ್) ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>2024–25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹1,034 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ವರಮಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ನಷ್ಟ ₹175 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿತ್ತು.ಕಂಪನಿಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 435ರಿಂದ 424ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>