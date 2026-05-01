ಯುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಶುಕ್ರವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ 19 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ₹993 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ₹3,152ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 19 ಕೆ.ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹3071.50ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ: ₹993 ಏರಿಕೆ.<p><strong>ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ</strong></p><p>ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಪೆಕ್ ಮತ್ತು ಒಪೆಕ್+ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಯುಎಇ ಹೊರಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p><p>ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಯುಎಇ, ಒಪೆಕ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆ ಯಾಕೆ?</strong></p><p>ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆಯ (14.2 ಕೆ.ಜಿ) ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. </p><p>ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು, ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಲ್ಲ.</p><p><strong>ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ</strong></p><p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ನೇರವಾಗಿ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲು ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ?</strong></p><p>ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಜನರನ್ನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಆದರೂ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ</strong></p><p>ಮುಂಬೈ: ₹3,024</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು: ₹3,152</p><p>ನವದೆಹಲಿ: ₹3,071.50</p><p>ಅಹಮದಾಬಾದ್: ₹3,091</p><p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:₹3,202</p><p>ಚೆನ್ನೈ:₹3,237</p><p>ಪುಣೆ:₹3,084</p>