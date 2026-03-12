<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು/ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿಯ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಗತ್ಯದ ಶೇಕಡ 20ರಷ್ಟನ್ನು ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಗುರುವಾರದಿಂದಲೇ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿವೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ಆಗಬಾರದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದು ಪುರಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ವಿವರ ಒದಗಿಸಿದರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಲಭ್ಯವಾಗದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಗ್ಗಿಸಿವೆ, ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ವಹಿವಾಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸಚಿವರು ಈ ಭರವಸೆ ಇತ್ತರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆಯೇ ವಿನಾ, ಆತಿಥ್ಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ, ಬುಕಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸಹಜ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವ, ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮರುಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದರೆ, ಖರೀದಿಸಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಕಾಳಸಂತೆಗೆ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವು ಸಿಗದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ’: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸುಳ್ಳುಸುದ್ದಿ ಹರಡಬಾರದು ಎಂದರು. ‘ದೇಶದ 33 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ನಡುವೆಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಪುರಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಆಮದು: ಈ ಮೊದಲು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯದ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಕತಾರ್, ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನುಳಿದ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ನಾರ್ವೆ, ಕೆನಡಾ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕೂಡ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>