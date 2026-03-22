ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ: ಜೆನ್‌ ಝೀ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮುಂದು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಈಗ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಈ ಅಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವೂ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಜೆನ್ ಝೀ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇಶದ ಮಹಾನಗರಗಳ ಆಚೆಗಿನವರ ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಡುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು 'ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುವುದಿದೆ.

2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18.30 ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 12.9 ಕೋಟಿ ಮಂದಿ 2025ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 27ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವವರ ಪೈಕಿ ಜೆನ್ ಝೀ ಹಾಗೂ ಮಿಲೆನಿಯಲ್ ತಲೆಮಾರಿನವರ ಪಾಲು ಶೇ 77ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಈಗ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಲ ಬೇಕಿದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಪರಿಪಾಠ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. 'ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿವರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಿಸುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ಹಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ವರದಿಯು ಹೇಳಿದೆ.

'ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯವರಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಕೂಡ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಾನಗರಗಳ ಆಚೆ...

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಕುರಿತಾದ ಅರಿವು ಮಹಾನಗರಗಳ ಆಚೆಗಿನವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಮಂದಿ, ಅಂದರೆ 13.7 ಕೋಟಿ ಜನ, ದೇಶದ ಮಹಾನಗರಗಳ ಹೊರಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 57ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು.

ಮಹಾನಗರಗಳ ಆಚೆ ಇದ್ದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವವರ ಪ್ರಮಾಣವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ ಹೊಂದಿರುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಮಹಾನಗರಗಳ ಆಚೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಹಾನಗರಗಳ ಹೊರಗೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ 73ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ (731ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿನವರ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗ