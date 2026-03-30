ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ: 95 ದಾಟಿದ್ದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ

ಮುಂಬೈ: ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ವೇಳೆ 95 ದಾಟಿತ್ತು. ನಂತರ ಮೌಲ್ಯವು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 94.70 ಆಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ ಎಂದು ವರ್ತಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಹಿವಾಟಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಡಾಲರ್ ಎದುರು 93.57 ಇತ್ತು. ದಿನದ ನಡುವೆ ಅದು 95.22ಕ್ಕೆ ಇಳಿದು, ವಹಿವಾಟಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವು 94.70 ಆಗಿದೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ವೇಳೆ 165 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.

ಶುಕ್ರವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 89 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, 94.85 ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೋಮವಾರ 15 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ಶೇ 9.88ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ: 2025–26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ 9.88ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 2011–12ರಲ್ಲಿ ಶೇ 12.4ರಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿದಿತ್ತು.