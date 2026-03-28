‘ಬದುಕು ಭದ್ರವಾಗಿಸಿದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ’

ವಿಟ್ಲ: ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದೆ. ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಗಾರರ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಾರಣಾಶಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೀಯರು ಎಂದು ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕೊ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ) ವಿಟ್ಲ ಶಾಖೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್.ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 3ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿಗೆ ₹ 5 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಟ್ಟಾಜೆ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೊಂಕೋಡಿ ಪದ್ಮನಾಭ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ವಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ವಿಟ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರುಣಾಕರ ನಾಯ್ತೊಟ್ಟು, ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕೊಂಕೋಡಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕ ಪುರಂದರ ಭಂಡಾರಿ ಅವರನ್ನು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಮಂಗಳೂರು ಡಿಸೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕರುಣಾಕರ ನಾಯ್ತೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಂತ್ವನ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ಮಕ್ಕರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕುಸುಮಾ ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿರು. ಯಕ್ಷಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಡಿದರು. ಪದ್ಮನಾಭ ಪಟ್ಟಾಜೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಮಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಜಯ ಭಂಡಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260328-29-1761377052</p>