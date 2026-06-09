ಡಾರ್ಕ್‌ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌: ₹28 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹28 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿವರೆಗೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಡಾಟಂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್’ ಈ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ‘ದೇಶದಲ್ಲಿ 30.4 ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪೈಕಿ ಶೇ 88ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮರೆಮಾಚಿದ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಒತ್ತಾಯದಿಂದಾಗಿ ಖರೀದಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಚಂದಾದಾರಿಕೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ತಂತ್ರಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಲಾ ₹87ರಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಸದ ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿವೆ’ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಮೊದಲು ಮರೆಮಾಚಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ಶೇ 63ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶೇ 73ರಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p class="bodytext">ಈ ವರದಿಯು ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕ್ವಿಕ್–ಕಾಮರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಒಟ್ಟು 12 ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ, 50 ನಗರಗಳ 2,590 ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಎಂದು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ (ಶೇ 37ರಷ್ಟು) ಅವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ (ಶೇ 41ರಷ್ಟು) ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>