ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ: ₹26 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅವಕಾಶ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೇಶದ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು 280 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (₹26.80 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಇದೆ ಎಂದು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಂದಾಜು 71.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು (₹6.85 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಂದಾಜು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 1.6 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2035ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಂಟೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 13.8 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>