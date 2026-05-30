‘ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್‌’

ದಾವಣಗೆರೆ: '2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮೂಲದ ವಿಕಾಸ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ– ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚ. ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಕಾಸ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'18 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ₹ 10 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಠೇವಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಗುರುನಾಥ್ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ– ಹರಿಹರ ಅರ್ಬನ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಜಿಎಂ ನಟರಾಜ್, ವಿಜಯನಗರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ದಲ್ಲಾಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಿಟಿ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿವೃತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಬಂಧಕ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಬೇರಪ್ಪ, ಗೊಸಿ ಮಂಜುನಾಥ, ರಾಜಶೇಖರ್ ನಾಗಣ್ಣ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಡಿ., ಜಿಜಿಈ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.ನ ವಿಠ್ಠಲ್ ಎನ್. ತೇಲ್ಕರ್, ಮನಿಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಕೊ-ಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಂತ ಜೋಶಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಪತ್ತಾರ್, ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂದೀಪ್ ಕೆ. ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>