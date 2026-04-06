<p>ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಂದು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ನೀಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗತಿಕ ಕರೆನ್ಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಕೈಹಾಕಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಗ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ವರದಿಗಳು.</p><p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಹತರಾಗಿದ್ದರು. ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿರುವ ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿನ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇಶಗಳು ಚೀನಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಯುವಾನ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಇರಾನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕುಗ್ಗುವ ಮೂಲಕ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಚೀನಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ತೈಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ ನಿಯಮಿತ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><h3>ಡಾಲರ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕುಂದಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು</h3><p><strong>ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕ:</strong> ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಡಾಲರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.</p><p><strong>ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಲ:</strong> ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲವು $39 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕುಂದಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆ:</strong> ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಡಾಲರ್ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೂ ಸಹ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಡಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಡಾಲರ್ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದವರ ಸದಬಡಿದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ:</strong> ಡಾಲರ್ ವಿಶ್ವದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. 2025ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಶೇ 57ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಮೀಸಲು ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನ ಶೇ 89ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವು ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. 1974ರಿಂದ ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೌತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸರಕು ತೈಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಪೆಟ್ರೊಡಾಲರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೈಲ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ ವಿನಿಮಯ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2000ರಲ್ಲಿ ಯುರೊ ಮೂಲಕ ತೈಲ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಇರಾಕ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸದ್ಧಾಂ ಹುಸೇನ್ ಮೇಲೆ 2003ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಂದಿತ್ತು. ಚಿನ್ನ ಆಧಾರಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಲಿಬಿಯಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಗಡಾಫಿಯನ್ನು 2011ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೊ ಸದೆಬಡಿದಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಡಾಲರ್ ರಹಿತ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ, ಬಳಿಕ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಇರಾನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 2018ರಿಂದಲೂ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ತೈಲ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯುವಾನ್ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕವೇ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಅಂಗಲಾಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಇರಾನ್.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>