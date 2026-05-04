ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ವಿಪರೀತವಾದ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರರು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆ ಈ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ವಲಯದ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವ ‘ಅಮೆಜಾನ್ ನೌ’ಮೂಲಕ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಶ್ರಯ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 100 ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನಗಳು, ಶೌಚಾಲಯ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ರೀತಿ ಜೊಮಾಟೊ ಕಂಪನಿ ಸಹ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಾಲುದಾರು, ಟಿವಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಜೊಮಾಟೊ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸರಕುಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಡಾರ್ಕ್ಸ್ಟೋರ್) ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಜೆಪ್ಟೊ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಜೊಮಾಟೊ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಆರ್ಎಸ್, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-51-964521736</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>