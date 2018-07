ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತವೀಗ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತೇ?

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವರದಿ ಜುಲೈ 12ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿರುವ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2011ರಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತ ಈಗ ಆರಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ವರದಿಗಳನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರು ಟ್ವಿಟರ್ ಜತೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ವಾಸ್ತವವೇನು? ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಮಾನದಂಡವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ:

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರ ಆರೋಪವೇನು?

‘ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಪರಿಣಾಮ!!

ಅಲ್ಲ! ಭಾರತವು 2011ರಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮನಮೋಹನ್ ದೋಷ!!’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರಕವಾಗಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನೂ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.



Bhakts are exulting that India has beaten France to become the 6th largest economy in the world. Modi Effect!! Ahem! India was 3rd Largest Economy in the world in 2011. Manmohan Defect!! https://t.co/GxWGzgb3er

‘ಭಾರತವೀಗ ವಿಶ್ವದ ಆರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು 2013ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಗೌರವ್‌ ಪಾಂಧಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



India is the 6th biggest economy in the world and I completely agree that credit goes to Modi Govt because India was 3rd largest economy in the world, in 2013 😒 pic.twitter.com/SXmXI9s8aH

— Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) July 12, 2018