ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಪಾತ್ರ, ಭಾರತದ ಅವಲಂಬನೆ

<p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೈಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ತೈಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಬಹುವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. </p><p>ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸರಕನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಡಾಲರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಡಾಲರ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿ20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿವೆಯಾದರೂ ಅದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಡಾಲರ್ ಅವಲಂಬನೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆಯಾದರೂ ಅದೂ ತಾರ್ಕಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.</p><p>2026ರ ಆರಂಭದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು 690 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದ್ದು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಹುಪಾಲು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 2026ರ ಮೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 95ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾಗಿ ಬಳಸುವ ಡಾಲರ್ನ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮಾಣವು ಇವುಗಳಿಗೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಇಂಧನದ ಮಿತ ವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಖನಿಜಗಳು, ತೈಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟು ಆಮದಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 27ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಮ್ಸ್, ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಆಮದು ಮೌಲ್ಯ 900 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೀರಿದೆ.</p><p><strong>ಯಾವುದರ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು?</strong></p><p>* <strong>ಖನಿಜಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು:</strong> ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿಗೇ ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕ 209 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್(ಶೇ 27ರಷ್ಟು) ವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಪಾಲೇ 134 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.</p><p>* <strong>ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು:</strong> ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವೆಚ್ಚದ ಬೃಹತ್ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, 2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2,100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಚಿನ್ನ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 72 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಜೆಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಆಮದಿಗೆ 93 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>* <strong>ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಇತರೆ ಉಪಕರಣಗಳು:</strong> ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ವ್ಯಯಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ 2026ರಲ್ಲಿ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ.</p><p>* <strong>ಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್:</strong> ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 71 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಇತರೆ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಬಳಕೆ</strong></p><p>* ಖಾದ್ಯ ತೈಲ: 19.5 ಡಾಲರ್</p><p>* ರಸಗೊಬ್ಬರ : 14.5 ಬಿಲಯನ್ ಡಾಲರ್</p><p>* ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್: 25.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್</p><p>* ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್: 22 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್</p><p> <strong>ಡಾಲರ್ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದವರ ಸದೆಬಡಿದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ</strong></p><p>ಡಾಲರ್ ವಿಶ್ವದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. 2025ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಶೇ 57ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಮೀಸಲು ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನ ಶೇ 89ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವು ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. 1974ರಿಂದ ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೌತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸರಕು ತೈಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಪೆಟ್ರೊಡಾಲರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೈಲ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ ವಿನಿಮಯ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2000ರಲ್ಲಿ ಯುರೊ ಮೂಲಕ ತೈಲ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಇರಾಕ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸದ್ಧಾಂ ಹುಸೇನ್ ಮೇಲೆ 2003ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಂದಿತ್ತು. ಚಿನ್ನ ಆಧಾರಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಲಿಬಿಯಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಗಡಾಫಿಯನ್ನು 2011ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೊ ಸದೆಬಡಿದಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಡಾಲರ್ ರಹಿತ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ, ಬಳಿಕ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಇರಾನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 2018ರಿಂದಲೂ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ತೈಲ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯುವಾನ್ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕವೇ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಅಂಗಲಾಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಇರಾನ್.</p><p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಳವಳ ಏನು?</p><p>1. <strong>ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಹೊರಹರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಳವಳ:</strong> ಆಮದು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು 2026 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 728.49 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 690.69 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 70 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>2, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯ</strong></p><p>ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ₹74–75 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 2026ರಲ್ಲಿ ₹95ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಶೇ 27-28ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಮದುಗಳನ್ನು ದುಬಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.</p><p> <strong>3. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ:</strong> ಚಿನ್ನದ ಆಮದುಗಳು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 240.17 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿದ್ದ ಇದು 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್–ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 196.82 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. </p><p>ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ತೈಲ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕೂಡ ಎರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಮದುದಾರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಜಿಡಿಪಿಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 0.4ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತವೆ ವರದಿಗಳು.</p><p><strong>.4. ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ವರ್ಸಸ್ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ:</strong> ಭಾರತವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಖಾದ್ಯ ತೈಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಹೂಡಿಕೆ/ಆಭರಣ/ಫ್ಯಾಷನ್ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಬಹುದು.</p><p><strong>5. ಬಾಹ್ಯ ವಲಯದ ಸ್ಥಿರತೆ:</strong> ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಮನವಿಯು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಮದು ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರತಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲಿನ ಮೇಲೆ1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. </p><p>ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವು ತೈಲ, ಔಷಧಿಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ.