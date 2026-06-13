13 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕಚ್ಚಾ ಸೋಯಾಬೀನ್ ತೈಲದ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ 13.39 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ (ಎಸ್ಇಎ) ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 12.54 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 6.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಚ್ಚಾ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 3.98 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಆಮದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈ ಬಾರಿ 4.93 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಯೇತರ ಎಣ್ಣೆಯ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, 26,202 ಟನ್ನಷ್ಟಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯೇತರ ಎಣ್ಣೆಯ ಒಟ್ಟು ಆಮದು ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, 13.65 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇದು 12.67 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟಿತ್ತು. </p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷದ (ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಮೊದಲ ಏಳು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 93.65 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಒಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಆಮದಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 92.17 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು 1.47 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಡುಗೆಯೇತರ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಚ್ಚಾ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣವು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>