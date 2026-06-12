ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆದ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್

<p>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಲೀಕ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p> ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ನಾಸ್ಡಾಕ್ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಷೇರು ಬೆಲೆ 150 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಮಸ್ಕ್ 75 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಆಧರಿತ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಐಪಿಒ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p><p>'ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದರಾಚೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ’ಎಂದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ಡ ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಅದ್ಭುತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ’ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ವಿಶ್ವದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್(ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು) ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>