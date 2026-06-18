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ಪಿಎಫ್‌ಗೆ ಶೇ 8.25 ಬಡ್ಡಿದರ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 10:39 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 10:39 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭ: ಕೇಂದ್ರ
ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭ: ಕೇಂದ್ರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆ್ಯಪ್‌ ಬಳಸಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ
ಆ್ಯಪ್‌ ಬಳಸಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ
Central GovernmentEPFOEPF

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