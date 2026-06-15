ಹೆಚ್ಚಿದ ರಫ್ತು, ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು 45.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (₹4.27 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಆಗಿದ್ದು, ಆರು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಾಗಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಅಂತರವು 28.21 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (₹ 2.66 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಹಿಗ್ಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಅಂತರವು 21.88 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹ 2.06 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿಯ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 28.38 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹ 2.68 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊರತೆಯು ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೂ ದೇಶದ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗಿನ ಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಆಮದು ಶೇ 16.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>