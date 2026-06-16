ಬಂಡವಾಳ ಸೆಳೆಯಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರಮ: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ‘ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು (ಎಫ್ಡಿಐ) ಪುನಃ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ‘ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ’ ಮಾತ್ರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಮದಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಲಪತ್ರಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಬಿಐ ನಡೆಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಅಮಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಪತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜೂನ್ 5ರಂದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳ ವೃದ್ಧಿ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಈಗಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಸಾಲಪತ್ರಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇವೆಯಾದರೂ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಬರಬೇಕು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ತರಲು ನೆರವಾಗುವ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ಈಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದವು.</p>.<p>ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಪಾಕ್ಷಿಕದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರುಪೇಟೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹62,853 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ದಾರರು ಒಟ್ಟು ₹1.66 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಯಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 14ರವರೆಗಿನಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್ಪಿಐ) ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದ ಬಂಡವಾಳದ ಮೊತ್ತ ₹2.87 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-51-1390770848</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>