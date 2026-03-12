<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು (ಎಫ್ಐಇಒ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ಎಫ್ಐಇಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಸಿ. ರಲ್ಹಾನ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯು ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವಲಯದ ರಫ್ತುದಾರರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ರಲ್ಹಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂಧನ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೆ ದೇಶದ ರಫ್ತುದಾರರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>