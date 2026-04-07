ರಸಗೊಬ್ಬರ: ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ರಸಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯದಶೇ 90ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು (ಎಲ್ಎನ್ಜಿ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿನ ತಕ್ಷಣದ ಲಭ್ಯತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ (ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್) ಖರೀದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯದ ಶೇ 60ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇ 80ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ರಸಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆಯು ಶೇ 90ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕತಾರ್ನಿಂದ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿಬಳಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ 70ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>