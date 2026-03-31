ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ: ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ–2026ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ತೆರಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>2026–27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ₹53.47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 2025–26ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 7.7ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ. ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ₹12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ₹44.04 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ₹17.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಶೇ 4.3ರ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರೆತೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. </p>