ಏಪ್ರಿಲ್‌ 1ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ನವದೆಹಲಿ: 2026-27ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬುಧವಾರದಿಂದ (ಏಪ್ರಿಲ್ 1) ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೀಡುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ₹3 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ₹3,075 ಆಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ದರವು 2026–27ನೆಯ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ.

ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ – 1961ರ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏ. 1ರಿಂದ ಜಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು 'ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯ್ದೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆ.

ಎಸ್ಟಿಟಿ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನ ಷೇರು ವಹಿವಾಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು (ಎಸ್ಟಿಟಿ) ಶೇ 0.02ರಿಂದ ಶೇ 0.05ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನ ಎಸ್ಟಿಟಿಯನ್ನು ಶೇ 0.1ರಿಂದ ಶೇ 0.15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಏ. 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ವಾಹನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್, ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್, ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಂ.ಜಿ ಮೋಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆ ಏ.1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳವು ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಎಂಎಸ್ಇಗಳಿಗೆ ಅಡಮಾನ ರಹಿತ ಸಾಲ: ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅತಿಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ (ಎಂಎಸ್ಇ) ಉದ್ಯಮಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ₹25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಏ.1ರಿಂದ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿವೆ.

ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ: ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಕ್ಲೇಮ್ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.