2 ಲಕ್ಷ ಎಂಜಿನ್‌ ತಯಾರಿಕೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಕ್ರಮಿಸಿದ ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಎಂಜಿನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 2,00,000ನೇ ಎಂಜಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್-ಬೆಂಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನಂತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಜಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್ ನಡುವೆ 1997ರಿಂದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಅದು ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿದ 6-ಸಿಲಿಂಡರ್ ‘ಎಂ256’ ಮಾದರಿಯ 2,00,000ನೇ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್ ಕಂಪನಿಯ ‘ಜಿಎಲ್ಎಸ್ 450’ ಮಾದರಿಯ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರಸನ್ ಫಿರೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>