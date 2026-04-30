ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ: ₹8.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 2025–26ನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳದ (ಎಫ್ಡಿಐ) ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ₹8.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ (90 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ತೇಜನಾ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಪಿಐಐಟಿ) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025–26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿವರೆಗೆ ₹8.37 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು (88 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಎಫ್ಡಿಐ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಫ್ಡಿಐ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಫ್ಡಿಐ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>