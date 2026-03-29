ನವದೆಹಲಿ: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೇಶೀಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದಾಖಲೆಯ ₹ 1.14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆತಂಕದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸಿಕ ಹೊರಹರಿವು.

ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಹಿವಾಟು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತದ ಪ್ರಮಾಣವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹ 94,017 ಕೋಟಿ ಹಿಂಪಡೆದದ್ದು ಈವರೆಗಿನ ಮಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು.

2026ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ (FPI) ಒಟ್ಟು ಹೊರಹರಿವು ₹ 1.27 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಲ್ ದತ್ತಾಂಶ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 27 ರವರೆಗೆ ಎಫ್ಪಿಐಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹ 1,13,380 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ₹ 22,615 ಕೋಟಿ ಎಫ್ಪಿಐ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದು 17 ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಒಳಹರಿವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೇ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.