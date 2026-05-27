ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ: ಜನ ಏನಂತಾರೆ?

<p>ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ, ಆಟೊ ದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂರಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಸಿಎನ್ಸಿ, ಅನಿಲದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜನರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಇಂಧನ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಸಿಎನ್ಜಿ ದರವು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಜನರ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಅಸಮತೋಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅರಾಜಕತೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಮನಬಂದಂತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳ್ಳವರು ಈ ಹೊರೆಯ ತಡೆಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ, ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜನರ ಹಿತ ಕಾಯುವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನರ ಬದಲು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಹಿತ ಕಾಯುವುದರಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಜನಹಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ಸಿಎನ್ಜಿ ದರ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜನ ವಿರೋಧಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಯಬೇಕು.</p>.<p>ಸಿದ್ದರಾಜು, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ, ರಾಮನಗರ</p>.<p>ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಿಎನ್ಸಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೊ ದರ ಏರಿತು. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ದರ ಜಿಗಿಯಿತು. ಇದೀಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೊ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು.</p>.<p>ಪದ್ಮಾವತಿ, ಅರ್ಕಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮನಗರ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-14-1642764379</p>