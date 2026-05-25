ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಜನ ಏನಂತಾರೆ?

ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಿನಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ದಿನದ ಕೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ತರುತ್ತಿದ್ದ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಈಗ ಗ್ರಾಂ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರೈತನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ದರ ಏರಿಕೆಯೂ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ರೈತರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 'ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಧನ' ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಇಂಧನ ದರವನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ, ಜೈಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕರುನಾಡ ಸೇನೆ</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಇಂಧನ ದರ ಇಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ.</p>.<p>ಚೈತ್ರ, ಗೃಹಿಣಿ, ಅಮರಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>