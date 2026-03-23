Gold Silver Price: ಚಿನ್ನದ ದರ ₹9,050, ಬೆಳ್ಳಿ ₹10,500 ಇಳಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಚಿನಿವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಸೋಮವಾರ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ (ಶೇ 99.9ರಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ) ದರವು ₹9,050 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ₹1,43,600ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹10,500 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ₹2.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ನಗದು ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಂಡ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>