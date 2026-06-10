ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್‌: ₹725 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹725 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ 13 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ತಡೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದುದು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p class="bodytext">2025ರ ಮೇ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹70 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹3,040 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>