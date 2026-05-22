ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರಾಟ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಕ್ರಿಸಿಲ್‌ ವರದಿ

ಮುಂಬೈ : ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟವುದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 13ರಿಂದ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಆಮದು ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಮಾರಾಟವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 2024–25ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವರಮಾನವು ಶೇ 20ರಿಂದ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

2025–26ರಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ 720 ಟನ್ನಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಆಮದಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ₹6.89 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯು ಹೊರಹರಿವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರವು ಶೇ 55ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾರಟ್ನ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು (16–22 ಕ್ಯಾರಟ್) ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರಾಟ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೇ 6ರಿಂದ ಶೇ 15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

'ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದು ಸುಂಕದ ನಿರ್ಧಾರವು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟವು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ 13ರಿಂದ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 620ರಿಂದ 640 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ' ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಿಮಾಂಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ 60 ಟನ್ ಇಳಿಕೆ
ಆಮದು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ 2026ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ 50ರಿಂದ 60 ಟನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದು 2025ರಲ್ಲಿ ಆಮದಾದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.