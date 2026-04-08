ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗರಿಗೆದರಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಏರಿದ ಚಿನ್ನ, ಇಳಿದ ತೈಲ

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿ ಭರಿಸಬೇಕು: ಅಮೆರಿಕ ಎದುರು ಇರಾನ್ ಇಟ್ಟಿರುವ 10 ಷರತ್ತುಗಳಿವು.'ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ': ಎರಡು ವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಖಮೇನಿ ಹೇಳಿಕೆ.ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ, ಷೇರು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ..

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತ

ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 30 ಷೇರುಗಳ ಗುಚ್ಚ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 2,775.73 ಅಂಶ ಅಥವಾ ಶೇ 3.71ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 77,392ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 815 ಅಂಶ ಅಥವಾ ಶೇ 3.52ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 23,938 ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಜಪಾನ್ನ ನಿಕೈ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಶೇ. 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗಿದಿವೆ. ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿದೆ ಷೇರುಪೇಟೆ: ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 2,700,ನಿಫ್ಟಿ 800 ಅಂಶ ಏರಿಕೆ.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ

ಕದನ ವಿರಾಮದ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು 'ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಶೇಕಡಾ 19 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ 13.24ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, 95.96 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ತೈಲದ ಸಾಗಣೆ ಸುಗಮವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ರೆಪೊ ದರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಆರ್ಬಿಐನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು (ಎಂಪಿಸಿ) ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ 5.25 ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ದರವು ಶೇಕಡ 5 ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಫ್ ದರ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರವು ಶೇಕಡ 5.5 ರಷ್ಟಿದೆ. RBI ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ: ರೆಪೊ ದರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ.

ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

ಅಮೆರಿಕ –ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಶೇ 2.3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಿನ್ನ 4,812 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹3,700 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹13,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.49ಲಕ್ಷವಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಶೇ 4.3 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 76.08 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಬೆಲೆಗಳೂ ಸಹ ಶೇ 2 ರಿಂದ 2.5 ರಷ್