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Gold Rate: ಚಿನ್ನದ ದರ ₹4,800, ಬೆಳ್ಳಿ ₹5,300 ಇಳಿಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 16:11 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 16:11 IST
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