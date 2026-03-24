ಮತ್ತೆ ಇಳಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ: ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಮಂದಹಾಸ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಖುಷಿ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರಕ್ಕೆ (22 ಕ್ಯಾರಟ್) ₹ 270 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ₹12,865 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ₹291 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ₹14,035 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,28,650 (22 ಕ್ಯಾರಟ್). 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ ₹1,40,350 ಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 24ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಇದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಢರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿತ್ತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿಸಿರುವುದು ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>