ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಸುಂಕ ಶೇ15ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೂ ದುಬೈನಿಂದ ಶೇ14 ಮಾತ್ರ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಆಮದು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ 6 ರಿಂದ 15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ದುಬೈನಿಂದ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ 'ಜಿಟಿಆರ್ಐ'ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಭಾರತ-ಯುಎಇ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ(ಸಿಇಪಿಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಬಂಗಾರದ ಆಮದಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನುಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಸುಂಕ ದರ ಕೋಟಾ(ಟಿಆರ್ಕ್ಯೂ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಎಫ್ಎಂಎನ್ಗಳಿಗಿಂತ(ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ದೇಶಗಳು) ಶೇ 1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ದುಬೈನಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಅನುಮತಿಸಿತ್ತು. ಸುಂಕ ದರ ಕೋಟಾ ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಮದು ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ಆಮದಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುವುದಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಕೋಟಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ, 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ದುಬೈನಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು 200 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಏರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>'ಸುಂಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಳಿಕ ಎಫ್ಎಂಎನ್ ಸುಂಕವು ಶೇ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಯುಎಇಯಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಚಿನ್ನದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಮದು ಸುಂಕ ಶೇ 14ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂತರವು ಯುಎಇ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಮದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು'ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಶೋಧನಾ ಉಪಕ್ರಮ(ಜಿಟಿಆರ್ಐ) ಹೇಳಿದೆ</p><p>ಸಿಇಪಿಎ ಅಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 10ರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅನುಮತಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ, ದುಬೈನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಮದು ಸುಂಕವು ಶೇ 7ರಷ್ಟಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತವೆ ವರದಿಗಳು.</p>